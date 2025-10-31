Орбан намерен добиться исключений для Венгрии из санкций Трампа

Премьер-министр республики отметил, что страна "находится внутри континента, у нее нет прямого морского сообщения", поэтому она вынуждена полагаться на доставку нефти и газа по трубопроводам

БУДАПЕШТ, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен во время встречи 7 ноября в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом убедить его в необходимости сделать несколько исключений из американских санкций, введенных против России в области энергетики. Глава правительства сообщил, что постарается объяснить американскому лидеру, что это требуется Венгрии для сохранения ее энергетической безопасности.

"Венгрия находится внутри континента, у нее нет прямого морского сообщения", поэтому она вынуждена полагаться на доставку нефти и газа по трубопроводам, напомнил Орбан. По его словам, американцы должны знать об этих трудностях. "Мы должны это зафиксировать, если хотим получить исключения из санкций США, введенных против России", - сказал Орбан в программе радиостанции Kossuth, отвечая на вопрос о предстоящей встрече с Трампом в Белом доме.

22 октября Минфин США включил "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций, которые полностью вступят в силу 21 ноября. Соединенные Штаты считают, что введенные ими ограничения должны оказать давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Ранее Орбан уже признавал, что новые американские санкции против российских нефтегазовых компаний могут нанести ущерб интересам Венгрии, которая по-прежнему получает основную часть энергоносителей из РФ на основе долгосрочных контрактов.

Президент России Владимир Путин заявил, что новые американские санкции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Он также отметил, что такими действиями администрация США наносит ущерб двусторонним отношениям.