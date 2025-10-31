Axios: США предложили ХАМАС безопасный выход из подконтрольных Израилю районов Газы

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Представители Белого дома предложили руководству палестинского движения ХАМАС обеспечить безопасный выход его вооруженных формирований из подконтрольных Израилю районов сектора Газа в районы, удерживаемые радикалами. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

По их информации, цель американского предложения заключается в том, чтобы избежать рисков срыва режима прекращения огня и повторения вооруженных столкновений между сторонниками ХАМАС и израильской армией. Предложение было передано американской стороной через египетских и катарских посредников.

Как сообщили порталу источники в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), несколько десятков вооруженных сторонников ХАМАС все еще остаются в подземных тоннелях в районах, подконтрольных израильским войскам.

9 октября Израиль и движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.

Вечером 28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести мощные удары по сектору Газа после того, как сторонники ХАМАС, по версии еврейского государства, нарушили перемирие, обстреляв военных в районе Рафаха на юге сектора. Армия в ответ атаковала несколько военных объектов в анклаве. ХАМАС заявил о непричастности к инциденту в Рафахе и приверженности соглашению о прекращении огня. По данным Минздрава палестинского анклава, в результате израильских ударов погибли 104 человека, еще 253 получили ранения.