Мадуро предложил лишать гражданства поддерживающих иностранное вторжение

Президент Венесуэлы направил в Верховный суд соответствующий запрос

КАРАКАС, 31 октября. /ТАСС/. Венесуэльцы, вступающие в ряды иностранных армий и поддерживающие иностранное вторжение в Боливарианскую Республику, должны быть лишены ее гражданства. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Я направил в Верховный суд запрос, основанный на статье 130 Конституции Боливарианской Республики Венесуэла, чтобы любой предатель, вступающий в иностранную армию и пытающийся вторгнуться в Венесуэлу, лишался гражданства и нес любые другие необходимые наказания в соответствии с конституцией", - сказал он в эфире телеканала Telesur.

Правительство Венесуэлы 26 октября осудило военные учения, проводимые Тринидадом и Тобаго при координации, финансировании и контроле Южного командования ВС США, расценив их как враждебную провокацию и серьезную угрозу миру в Карибском бассейне.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, 10 тыс. военнослужащих и уничтожают в международных водах скоростные лодки с находящимися в них людьми, которых голословно обвиняют в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, американский лидер Дональд Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой и разрешил ЦРУ проводить тайные операции в республике.