Мунтяну представил программу и состав нового кабмина Молдавии

КИШИНЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Кандидат на пост премьер-министра Молдавии Александр Мунтяну представил парламенту программу и состав нового правительства, главной целью которого является вступление страны в Европейский союз.

"Европейская интеграция представляет собой историческую возможность для Молдавии в полной мере реализовать свой человеческий, экономический и культурный потенциал. <...> Можно спорить о сроках интеграции Молдавии в ЕС, но неизменным останется курс страны на вступление в Европейский союз", - сказал кандидат на пост премьера. Он также заметил, что правительство будет стараться, чтобы еще до вступления в ЕС граждане Молдавии ощутили конкретные преимущества этого курса. Мунтяну пообещал, что евроинтеграция приведет "к крупным инвестициям в экономику, высокооплачиваемым рабочим местам, доступным государственным услугам и строительству дружелюбного государству, отвечающему реальным потребностям общества".

Ранее Мунтяну представил состав нового кабинета министров, в котором свои посты сохранила половина прежних министров. Среди них вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, вице-премьер, глава МИД Михай Попшой, вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимов, министр энергетики Дорин Жунгиету, глава МВД Даниела Мисаил-Никитина, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Людмила Катлабуга, министр образования и исследований Дан Перчун, министр обороны Анатолий Носатый.

Согласно конституции, кандидат в премьеры запрашивает у парламента вотум доверия по составу и программе действия правительства, после чего его кабинет утверждает президент. Президент Майя Санду перед выдвижением кандидатуры Мунтяну на пост главы правительства провела консультации с парламентскими фракциями. Новый кабинет уже отказались поддержать фракции Партии социалистов, Компартии и "Демократии дома". Представители блока "Альтернатива" и "Нашей партии" заявили, что выскажут свою позицию после ознакомления с программой и составом кабинета. Консультации носили формальный характер, поскольку контролирующая парламент правящая партия действия и солидарности способна самостоятельно утвердить состав правительства.