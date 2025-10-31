Reuters: хуситы будут судить сотрудников ООН за предполагаемые связи с Израилем

Мятежное движение "Ансар Аллах" намерено предать суду по меньшей мере 43 йеменца

ДОХА, 31 октября. /ТАСС/. Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" намерены предать суду по меньшей мере 43 йеменца, которые работали в организациях системы ООН, по обвинению в причастности к ударам Израиля по захваченной повстанцами столице Сане. Об этом агентству Reuters сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел в сформированном хуситами правительстве Абдель Вахид Абу Рас.

"Действия, предпринимаемые силами безопасности, осуществлялись пол полным судебным контролем. Прокуратура была проинформирована на каждом этапе", - сказал он, отметив, что правоохранительные органы мятежников доведут этот процесс "до судебного разбирательства и вынесения решений".

За последние несколько дней хуситы задержали как минимум шесть человек из числа персонала ООН, которые по-прежнему остаются под стражей. В середине октября силы безопасности "Ансар Аллах" без разрешения проникли в комплекс ООН в Сане, взяв под стражу 5 йеменских граждан и 15 иностранцев. Позднее всех задержанных отпустили на свободу. По словам официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, всего с 2021 года на подконтрольной хуситам территории были задержаны 59 сотрудников всемирной организации.

Как сообщили ТАСС в офисе специального посланника генсека ООН по Йемену Ханса Грундберга, 27 октября в Омане дипломат провел переговоры с представителями йеменского движения "Ансар Аллах" об освобождении сотрудников всемирной организации.

28 августа израильская авиация нанесла удары по объектам хуситов в Сане, в результате которых погибли несколько высокопоставленных членов "Ансар Аллах", в том числе глава сформированного хуситами правительства и начальник генерального штаба вооруженных сил повстанцев. В одном из обращений к своим сторонникам лидер движения Абдель Малик аль-Хуси заявил, что располагает "неопровержимыми доказательствами" участия сотрудников ООН в передаче Израилю разведывательных данных, которые помогли нанести удары по Сане.