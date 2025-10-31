Кандидат в премьеры Молдавии допустил вступление страны в ЕС без Приднестровья

Александр Мунтяну назвал этот вопрос теоретическим и схоластическим

КИШИНЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Кандидат на пост премьер-министра Молдавии Александр Мунтяну допустил вступление республики в ЕС без Приднестровья.

"Это вопрос скорее теоретический и схоластический. Я считаю, что теоретически это возможно. Но если исходить из нынешней ситуации, я бы очень хотел, чтобы мы вошли в Евросоюз вместе с Приднестровьем. Если же эту проблему не удастся решить, то да. Она зависит не только от нас", - сказал кандидат, отвечая на вопрос депутата в ходе представления своей программы в парламенте. Мунтяну был выдвинут на эту должность по предложению сохранившей большинство по итогам выборов проевропейской Партией действия и солидарности.

Ранее о вхождении в ЕС без Приднестровья также заявляли президент Молдавии Майя Санду и бывший глава постоянной делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс. Переговоры по урегулированию конфликта в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от США и ЕС) заморожены уже более пяти лет. К тому же Санду после избрания в 2020 году отказалась встречаться с главой непризнанной республики Вадимом Красносельским, несмотря на критику оппозиции, которая считает, что власти Молдавии должны активизировать переговорный процесс.

В 2023 году саммит Евросоюза воспользовался рекомендацией Еврокомиссии (ЕК) и предоставил статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдавии. После этого ЕК рекомендовала начать переговоры с этими странами о вступлении в Евросоюз. В ходе состоявшегося в марте того же года саммита по расширению ЕС не были названы сроки начала переговоров с Украиной и Молдавией, участники мероприятия только приветствовали их прогресс на этом пути. В итоговом заявлении саммита Совет ЕС на уровне глав МИД содержался призыв безотлагательно утвердить мандат для переговоров и продолжать работу.