RMF24: на востоке Польши военные завершили поиски обломков БПЛА

Новых элементов беспилотников или ракет польской системы ПВО не обнаружили

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Rafal Niedzielski

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Спустя несколько недель150 военнослужащих Польши прекратили поиски обломков БПЛА, залетевших в воздушное пространство страны в ночь с 9 на 10 сентября. Об этом сообщила радиостанция RMF24 со ссылкой на представителя войск территориальной обороны республики, чьи военные участвовали в операции.

По сведениям радиостанции, какие-либо новые обломки беспилотников или ракет польской системы ПВО обнаружить не удалось. При этом RMF24 отмечает, что в дальнейшем операция может быть продолжена.

Ранее польские власти сообщали, что обломки неопознанных БПЛА были обнаружены в 27 местах, преимущественно в Люблинском и Лодзинском воеводствах. Также удалось найти обломки одной ракеты польской системы ПВО.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и вторгшихся в воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября были зафиксированы 19 нарушений воздушных границ. Согласно его утверждению, все беспилотники влетели с территории Белоруссии.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".