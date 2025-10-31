Депутат Рады Дмитрук заявил о катастрофической ситуации на Украине

Это связано со сменой позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту

Редакция сайта ТАСС

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук © REUTERS/ Toby Melville

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Катастрофическая ситуация на Украине плавно движется к краху на фоне изменения позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Как мы с вами говорили неоднократно ранее, ситуация на Украине катастрофическая. Это уже не просто кризис, а плавный переход к руинам. Агония режима [Владимира] Зеленского затянулась, но она не перестала быть агонией", - написал Дмитрук в Telegram-канале. По мнению украинского депутата, Соединенные Штаты фактически вышли из процесса по урегулированию украинского конфликта, а Европа без них не сможет дальше воевать.

Дмитрук отметил, что "главный ресурс - люди - практически исчерпан" на Украине. "Мобилизация провалилась, фронт пустеет, страна выгорает изнутри. Все видят, что война подходит к концу, но конец этот будет не политическим, а человеческим - когда не останется тех, кого можно бросать на фронт", - указал Дмитрук.

Ранее американский телеканал Fox News сообщил, что Трамп смягчил свою политику по конфликту на Украине, что смутило союзников Вашингтона в Европе. Изменения в риторике американского лидера наблюдаются последние несколько недель, указывал канал. Изначально заявив о поддержке Киева и стремлении к прекращению огня, президент США отошел от прежней линии. Отмечается, что это произошло "порядка двух недель назад", во время визита Владимира Зеленского в США.