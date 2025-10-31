Трамп заявил, что США не планируют наносить удары по Венесуэле

Американский президент кратко ответил на соответствующий вопрос журналистов

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.

"Нет", - заявил Трамп журналистам на борту Air Force One, отвечая на вопрос о наличии планов атаковать территорию Венесуэлы. Его ответ приводит агентство Reuters.

Ранее газета The Miami Herald сообщила со ссылкой на источники, что администрация Трампа приняла решение атаковать военные объекты на территории Венесуэлы. По ее данным, эти удары могут быть нанесены в ближайшие дни или даже часы.

Трамп ранее заявил, что вашингтонская администрация намерена ликвидировать членов наркокартелей, которые несут ответственность за контрабанду запрещенных веществ в США. Американские ВМС разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, 10 тыс. военнослужащих и уничтожили в международных водах по меньшей мере девять скоростных лодок с находившимися в них людьми, которые голословно обвинялись в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.