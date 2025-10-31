Парламент Молдавии утвердил правительство Александра Мунтяну

Все оппозиционные партии голосовали против утверждения программы и выражения вотума доверия кабмину

КИШИНЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства бизнесмена Александра Мунтяну, который был выдвинут в качестве кандидата на пост премьер-министра республики проевропейской Партией действия и солидарности, сохранившей большинство в парламенте по итогам выборов.

"Голосами 55 депутатов одобрен проект постановления номер 326 (об утверждении программы и выражении вотума доверия правительству - прим. ТАСС)", - объявил председатель законодательного органа Игорь Гросу.

Поддержку кабинету оказала только проевропейская Партия действия и солидарности. Все оппозиционные фракции голосовали против.

В своей программе Мунтяну пообещал до 2028 года сделать республику готовой к возможному вступлению в ЕС. Для этого, по его словам, нужно заверишь процесс приведения местного законодательства к стандартам ЕС, соответствовать требованиям Брюсселя во внешней и внутренней политике, а также ряду других критериев. Кроме того, Молдавия продолжит укрепление партнерства с НАТО и постепенную интеграцию в архитектуру общеевропейской обороны при сохранении нейтралитета. В сфере энергетики республика продолжит подключение к энергосистемам ЕС и внедрение "зеленой" энергетики.

Мунтяну оставил на своих постах каждого второго министра из правительства Дорина Речана. Так, Минздрав возглавил ректор медицинского университета Эмиль Чебану, Минюст - генеральный секретарь МВД Владислав Кожухарь, Минкультуры - журналист Кристиан Жардан, Минэкономики - Евгений Осмокеску, Минфин - экономист Андриан Гаврилицэ, Минтруда - Наталья Плугару, министерство окружающей среды - госсекретарь этого ведомства Георгий Хайдер. Пост вице-премьера по приднестровской проблематике занял бывший посол Молдавии на Украине Валерий Киверь. Остальные восемь членов кабинета Речана сохранили свои посты в новом правительстве.

Речан отказался возглавить новый кабинет министров после парламентских выборов в сентябре 2025 года.