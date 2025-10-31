CNN: Пентагон одобрил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk

Окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Военное министерство США дало зеленый свет Белому дому на поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN.

По его информации, в Пентагоне считают, что отправка Tomahawk Киеву не окажет негативного влияния на американские арсеналы.