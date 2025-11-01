Трамп заявил о невозможности выделить продовольственную помощь из-за шатдауна

У Белого дома нет полномочий выделить средства на программу, отметил президент США

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что у Белого дома нет законных полномочий для выделения средств на Программу дополнительной продовольственной помощи (SNAP) для американских граждан из-за шатдауна правительства.

"Я поручил нашим юристам как можно скорее обратиться в суд с просьбой разъяснить, как мы можем законно финансировать SNAP. Этот процесс и так уже достаточно затянулся из-за того, что демократы продержали правительство закрытым до истечения срока ежемесячного платежа, так что даже если мы получим немедленные указания, выплаты, к сожалению, будут отложены, пока штаты не получат деньги", - написал Трамп на своей странице в Truth Social.

Американский лидер отметил, что если суд предоставит Белому дому соответствующее юридическое указание, то он сочтет честью обеспечить финансирование, как это произошло с выплатами для военных и сотрудников правоохранительных органов.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании и затягивании шатдауна в политических целях.