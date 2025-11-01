В Таджикистане обеспокоены санкциями ЕС против банков республики

Совет ЕС ранее принял пакет санкций, который охватывает также деятельность банков и компаний третьих стран, включая Таджикистан

ДУШАНБЕ, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Таджикистана выразило обеспокоенность в связи с включением нескольких банков республики в санкционный список Европейского Союза (ЕС). Об этом сообщили ТАСС во внешнеполитическом ведомстве.

"23 октября 2025 года Совет ЕС принял очередной пакет санкций, который охватывает также деятельность ряда банков и компаний третьих стран, включая Таджикистан. МИД республики глубоко обеспокоен и выражает сожаление в связи с включением некоторых банков Таджикистана в данный санкционный список", - сообщил собеседник.

В МИД подчеркнули, что Таджикистан придерживается своих международных обязательств и "всегда готов взаимодействовать с международными партнерами для совместного предотвращения рисков, связанных с возможным обходом санкционных мер". Вместе с тем таджикские власти всесторонне изучают и отслеживают сложившуюся ситуацию, а также предпринимают необходимые меры "для минимизации негативных последствий, которые могут повлечь за собой эти санкции", сообщили в ведомстве.

24 октября Национальный банк Таджикистана сообщал, что под санкции попали таджикистанские Dushanbe City Bank, "Спитамен" и Коммерцбанк. При этом уточнялось, что банки продолжают обслуживать клиентов в обычном режиме - банковские операции внутри страны, обслуживание счетов, карты, банкоматы, приложения и электронные услуги, но для международных переводов средств могут быть введены "дополнительные проверки или изменения в стандартных методах их выполнения" с уведомлением клиентов. В госрегуляторе пояснили, что Нацбанк Таджикистана принимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы банковской системы страны, стабильности и защиты интересов клиентов.