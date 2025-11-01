FT назвала слова Трампа о ядерных тестах способом давления на РФ

Газета отмечает, что высказывания президента США "вызвали шквал спекуляций" во всем мире

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний, вероятно, связаны с его попытками получить преимущество на переговорах с Россией и Китаем и другими мировыми державами, считает газета Financial Times (FT).

"Комментарии Трампа, возможно, больше связаны с поиском рычагов давления на переговорах с Китаем, Россией и другими, нежели с резким поворотом в политике", - полагает издание, отмечающее, что во время второго срока на посту президента он подчеркивал "важность переговоров о денуклеаризации как с Китаем, так и с Россией". Тем не менее подобные высказывания "вызвали шквал спекуляций" во всем мире и американский президент до сих пор "практически ничего не сделал, чтобы развеять неопределенность относительно намерений администрации или обоснованности этого шага", говорится в публикации.

"Если Трампу это удастся, он откроет путь к цепной реакции ядерных испытаний, подобной которой мы не видели уже четверть века", - приводит FT слова главы Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимболла. Он назвал позицию президента США "непоследовательной, некомпетентной и контрпродуктивной".

На слушаниях в Сенате Конгресса США в четверг кандидат на пост главы Стратегического командования США вице-адмирал Ричард Коррелл заявил, по свидетельству FT, что "не стал бы предполагать, что слова президента подразумевали ядерные испытания". "Ни Китай, ни Россия не проводили испытаний ядерного оружия, поэтому я ничего не истолковываю", - сказал Коррелл.

Бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО и экс-заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Готтемюллер считает, что Трамп был "выведен из себя" заявлениями о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". Она также допускает возможность того, что президент может активизировать более мелкие "эксперименты" с ядерными материалами в специальных контейнерах вместо масштабных подземных взрывов.

Президент США 29 октября заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Он не уточнил, о каких именно испытаниях идет речь и предусматривают ли они подрывы ядерных боезарядов.