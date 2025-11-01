В Канаде выразили готовность продолжить торговые переговоры с США

Премьер-министр страны Марк Карни отметил, что Оттава готова предложить Вашингтону "самую выгодную торговую сделку"

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство Канады по-прежнему готово к продолжению торговых переговоров с Соединенными Штатами. Об этом заявил канадский премьер-министр Марк Карни журналистам по итогам саммита АТЭС в южнокорейском городе Кёнджу.

"Мы готовы вести переговоры [с США] о [торговом] соглашении, которое будет еще более выгодно для двух стран", - сказал премьер. Он добавил, что Оттава готова предложить Вашингтону "самую выгодную торговую сделку".

Карни также сообщил, что в ходе частного ужина на полях саммита АТЭС принес американскому президенту Дональду Трампу извинения за показанную в США канадскую антитарифную рекламу.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не планирует возобновлять переговоры по вопросам торговли с Оттавой из-за того, что в США была показана оплаченная должностными лицами Канады реклама с критикой импортных пошлин.

Как сообщали ранее СМИ, провинция Онтарио, являющаяся основным промышленным регионом Канады, начала рекламную кампанию на американском телевидении с целью отменить введенные Трампом тарифы. Она, в частности, включала в себя показ в американских СМИ роликов с выдержками из речи 40-го президента США Рональда Рейгана, в которой он критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли.