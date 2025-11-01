Kan: ХАМАС обвинили в подлоге трех тел заложников

По информации гостелерадиокомпании, в секторе Газа продолжают находиться останки 11 заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Переданные в пятницу радикальным палестинским движением ХАМАС три гроба не содержат останки израильских заложников. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник.

По данным Kan, Красный Крест вечером 31 октября объявил, что три тела были перевезены в Израиль. По информации гостелерадиокомпании, радикалы в секторе Газа продолжают удерживать останки 11 заложников.

9 октября Израиль и движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе, согласно плану Трампа, вступил в силу 10 октября.

ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передал еврейскому государству тела еще нескольких человек.