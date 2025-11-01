DPA: аэропорт Берлина восстановил работу после обнаружения дрона

По данным агентства, никаких сбоев не наблюдается

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт Берлин-Бранденбург (BER) им. Вилли Брандта работает в штатном режиме после временной приостановки полетов 31 октября вечером из-за обнаружения неизвестного дрона. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на представителя аэропорта.

По его словам, никаких сбоев не наблюдается.

31 октября вечером аэропорт был закрыт примерно на два часа. Чтобы компенсировать задержки, самолетам в порядке исключения было разрешено взлетать до 02:00 (04:00 мск) и приземляться всю ночь. Пять вылетевших самолетов воспользовались этим исключением.

Пролеты беспилотников нарушали работу гражданских объектов Германии несколько раз за последние месяцы. Как сообщил глава МВД Александер Добриндт, в ночь на 26 сентября в небе над землей Шлезвиг-Гольштейн "были замечены рои дронов". 3 октября аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за появления нескольких БПЛА. Как сообщала газета Bild, в тот же день система обнаружения федеральной полиции зафиксировала нарушение воздушного пространства в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне.