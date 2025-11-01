Президент Молдавии привела к присяге правительство Мунтяну

Церемония прошла в здании администрации главы государства

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду привела к присяге новый кабинет министров во главе с Александром Мунтяну, состав которого накануне утвердил парламент. Церемония прошла в здании администрации главы государства и транслировалась на сайте правительства республики.

В пятницу своем выступлении перед депутатами парламента Мунтяну пообещал до 2028 года подписать с Брюсселем соглашение о вступлении страны в ЕС. Для этого, по его словам, нужно заверишь процесс приведения местного законодательства к европейским стандартам, соответствовать требованиям Брюсселя по внешней и внутренней политике, а также ряду других критериев. Кроме того, Молдавия продолжит укрепление партнерства с НАТО и постепенную интеграцию в архитектуру общеевропейской обороны при сохранении нейтралитета. В сфере энергетики республика продолжит подключение к энергосистемам ЕС и внедрение зеленой энергетики.

Поддержку кабинету в парламенте оказала только правящая проевропейская Партия действия и солидарности, все оппозиционные фракции голосовали против, раскритиковав его программу и состав.