Politico: Болгария хочет получить исключение из санкций США против России

По данным издания, правительство уже обратилось к Соединенным Штатам с просьбой разъяснить, как поступать стране после 21 ноября, когда санкции полностью вступят в силу

БРЮССЕЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Болгария рассматривает возможность подачи запроса на предоставление исключения из американских санкций против компании "Лукойл". Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, правительство уже обратилось к США с просьбой разъяснить, как поступать стране после 21 ноября, когда санкции полностью вступят в силу. Кабмин Болгарии обеспокоен, что рестрикции могут привести к остановке нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) российской компании в городе Бургас из-за отказа банков от сотрудничества с ним, что может вызвать нехватку топлива и протесты.

Экс-министр окружающей среды Болгарии Юлиан Попов считает, что правительство "недостаточно подготовлено", и у него "нет плана действий" на случай ухода "Лукойла" из страны. Он добавил, что это может привести к дефициту топлива.

История вопроса

22 октября Министерство финансов США включило в новый пакет американских санкций "Лукойл" и его дочерние структуры. В середине октября Великобритания также включила "Лукойл" в санкционный список. При этом рестрикции США не распространяются на транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и компанией "Тенгизшевройл", а британские - дополнительно на месторождения Карачаганак в Казахстане и Шах-Дениз в Каспийском море.

После этого "Лукойл" сообщил, что в связи с введением ограничительных мер в отношении компании и ее "дочек" намерен продать свои международные активы. Начато рассмотрение заявок от потенциальных покупателей.

"Лукойл" реализует большое количество зарубежных проектов. Компании через трейдинговую "дочку" Litasco принадлежат два НПЗ в Европе (Petrotel Lukoil в Румынии и "Лукойл нефтохим Бургас" в Болгарии), а также доля в 45% в НПЗ Zeeland в Нидерландах. Также на конец 2024 года "Лукойл" располагал обширной сетью АЗС в 20 странах мира, из которых 2,456 тыс. находились за рубежом (в том числе в США и Европе).

Кроме того, "Лукойл" принимает участие в разработке месторождений Шах-Дениз в Азербайджане (доля 19,99%), Карачаганак и Тенгиз в Казахстане (13,5% и 5% соответственно), Канлым - Хаузак-Шады и Гиссар в Узбекистане, является одним из крупнейших акционеров КТК. На Ближнем Востоке компания разрабатывает месторождения "Западная Курна - 2" и "Эриду" в Ираке, владеет 10% в нефтегазовом проекте Ghasha в Абу-Даби.

В Африке "Лукойл" принимает участие в проектах в Египте (West Esh El-Mallaha, WEEM Extension и Мелея), Камеруне (участок Этинде), Нигерии (блок OML-140), Гане (блок Deepwater Tano Cape Three Points), Республике Конго (проект Marine XII). Помимо этого, российская компания присутствует на месторождениях Мексики: блоки 10, 12, 28 совместно с итальянской Eni, блок "Аматитлан", а также блок 4 совместно с мексиканской PetroBal.