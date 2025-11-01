Еще двоим задержанным по делу об ограблении Лувра предъявили обвинения

Один из них, как уточняет газета Le Parisien, ждал под окном на мотороллере, пока его сообщники вынесут из музея награбленное

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Подозреваемые в ограблении Лувра, задержанные вечером 29 октября, предстали перед судом Парижа для предъявления обвинения. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на столичную прокуратуру.

Читайте также

Унизили за 400 секунд. У Франции не нашлось денег обезопасить Лувр

По его данным, речь идет о двух задержанных. Один из них, как уточняет газета Le Parisien, ждал под окном на мотороллере, пока его сообщники вынесут из музея награбленное.

19 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. Следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн, заявила прокурор Парижа Лор Беко.

25 октября двое подозреваемых были задержаны, один из них пытался вылететь в Алжир. Как сообщила Беко, во время допроса они "частично признали" свое участие в ограблении. 29 октября им были предъявлены обвинения в ограблении в составе преступной группы и участии в преступной группе, их поместили под стражу. Прокурор сообщила, что камеры наблюдения зафиксировали четырех человек, осуществивших ограбление музея, однако не исключила, что число участников может быть больше. 30 октября Беко сообщила, что по делу об ограблении Лувра были задержаны еще пять человек.