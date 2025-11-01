Пентагон заявил о подготовке возможных мер против радикалов в Нигерии

Глава ведомства Пит Хегсет подчеркнул, что нигерийское правительство должно "незамедлительно" остановить "убийства невинных христиан"

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что его ведомство по приказу американского лидера Дональда Трампа проводит подготовку к потенциальным силовым мерам против "исламских террористов" в Нигерии для защиты христиан.

Как написал Хегсет в X, "следует незамедлительно прекратить убийства невинных христиан в Нигерии". "Военное министерство США готовится к действиям. Либо правительство Нигерии защитит христиан, либо мы убьем исламских террористов, которые совершают эти ужасные злодеяния", - добавил он.

Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону подготовить возможные силовые меры против радикалов в Нигерии. По его словам, "если правительство Нигерии продолжит позволять убивать христиан, США незамедлительно прекратят всю помощь и поддержку Нигерии и вполне могут войти в эту страну <...> во всеоружии, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают эти ужасные злодеяния".

31 октября Трамп выступил с утверждением, что христиане в Нигерии подвергаются экзистенциальной угрозе. Он пообещал, что США будут их защищать.

Президент республики Бола Тинубу отверг обвинения президента США. Он заявил, что характеристика Нигерии как страны религиозной нетерпимости не отвечает реалиям жизни государства и "не принимает во внимание последовательные и искренние усилия" правительства страны "по обеспечению свобод вероисповедания и совести для всех нигерийцев". Как подчеркнул президент, "Нигерия выступает против преследований по религиозному признаку и не поощряет их".