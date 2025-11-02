Минэнерго США: шатдаун ставит под угрозу модернизацию ядерного арсенала

Глава ведомства Крис Райт сообщил, что из-за шатдауна без работы и компенсаций останутся "люди, десятилетиями работающие над американскими вооружениями"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Продолжающаяся приостановка работы правительства (шатдаун) ставит под угрозу модернизацию ядерного арсенала США, поскольку лишает министерство энергетики возможности оплачивать работу подрядчиков. Об этом заявил глава Минэнерго Крис Райт в интервью телеканалу Fox News.

Читайте также

Шатдауны при Трампе. Антирекорд в 57 дней

"Еще одна составляющая работы нашего ведомства, помимо энергетики, - это американский ядерный арсенал, работы по созданию, конструированию, поддержанию боеспособности ядерного оружия. Сейчас оно в исправном состоянии и находится под контролем Военного министерства, а наше ведомство отвечает за его модернизацию. Наша работа набирает обороты, и в то же время подрядчики вот-вот будут отправлены в неоплачиваемый отпуск", - сказал он.

Райт добавил, что из-за шатдауна без работы и денежных компенсаций останутся "люди, десятилетиями работающие над [американскими] вооружениями". "Нам нужно больше здравомыслящих демократов, которые поняли бы, что не надо рисковать модернизацией нашей ядерной архитектуры", - отметил глава Минэнерго.

Ранее министр сообщал, что из-за шатдауна его ведомство сможет оплачивать работу подрядчиков Национального управления ядерной безопасности, которое отвечает за модернизацию и сохранение ядерного арсенала США, только до конца октября.

Текущая частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно некоторых статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренности. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств решается.