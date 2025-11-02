В Киеве заявили, что получили новые Patriot от ФРГ

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что Берлин поставил Киеву три системы Patriot

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила новые системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot от Германии.

"Мы укрепили компонент пэтриотов в нашей украинской противовоздушной обороне. Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш общий шаг", - написал он в своем Telegram-канале.

29 сентября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин поставил Киеву три системы Patriot и к концу 2025 года при поддержке норвежских партнеров предоставит еще две современные системы Patriot.