В Киеве заявили, что получили новые Patriot от ФРГ
15:06
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила новые системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot от Германии.
"Мы укрепили компонент пэтриотов в нашей украинской противовоздушной обороне. Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш общий шаг", - написал он в своем Telegram-канале.
29 сентября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин поставил Киеву три системы Patriot и к концу 2025 года при поддержке норвежских партнеров предоставит еще две современные системы Patriot.