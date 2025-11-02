Президент Мексики: застреленный мэр Уруапана находился под федеральной защитой

Клаудия Шейнбаум также выразила соболезнования родным и близким погибшего

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 2 ноября. /ТАСС/. Застреленный во время празднования Дня мертвых мэр мексиканского города Уруапан (штат Мичоакан) Карлос Мансо находился под федеральной защитой. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

"Сегодня я созвала заседание Совета национальной безопасности, чтобы обеспечить поддержку Мичоакану и не допустить безнаказанности. Руководители региональных подразделений министерства обороны и Национальной гвардии поддерживали контакт с мэром, который находился под федеральной защитой", - написала она в X, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

Мансо был застрелен в субботу во время празднования Дня мертвых в центре второго по величине города штата Мичоакан - Уруапана. Двое причастных к нападению задержаны, еще один из нападавших убит.

Как сообщает издание El Universal, известный своими призывами к бескомпромиссной борьбе с преступностью Мансо ранее получал угрозы со стороны криминальных группировок, в том числе наркокартеля "Новое поколение Халиско". Он имел охрану из сотрудников Национальной гвардии и местных сил безопасности и обращался к федеральным властям с просьбой об усилении мер защиты.