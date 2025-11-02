В Британии отпустили одного из задержанных по подозрению в нападении в поезде

Второй мужчина продолжает оставаться в полицейском участке

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Один из двух подозреваемых в нападении с ножом в поезде в Англии был отпущен на свободу без предъявления обвинений. Об этом говорится в заявлении британской транспортной полиции.

"Детективы, расследующие нападение в поезде в графстве Кембриджшир, в результате которого пострадали несколько человек, могут подтвердить сегодня вечером, что задержанный 32-летний мужчина в настоящее время считается единственным подозреваемым. Мужчина из Лондона в возрасте 35 лет, который также был задержан на месте, отпущен без каких-либо дальнейших действий", - сказано в нем. Отмечается, что отпущенный на свободу мужчина не был вовлечен в нападение, как предполагалось изначально.

Второй мужчина продолжает оставаться в полицейском участке по подозрению в покушении на убийство. Он проживает в городе Питерборо, на станции которого и сел в поезд. Ранее правоохранительные органы указывали, что речь идет о темнокожем мужчине, его имя не раскрывалось.

В результате нападения пострадали 11 человек, один из них - сотрудник железнодорожной компании LNER - по-прежнему находится в критическом состоянии, он получил ножевые ранения при попытке остановить преступника.

Нападение произошло вечером 1 ноября в поезде, следовавшем из города Донкастер на севере Англии в Лондон. Инцидент случился спустя примерно 10 минут после того, как поезд отъехал от платформы Питерборо. Британская транспортная полиция произвела задержания двух мужчин после того, как поезд остановился на платформе города Хантингдон. Правоохранительные органы не классифицируют нападение как теракт.