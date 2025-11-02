TAC: Киев мог организовать взрывы на НПЗ в Венгрии и Румынии

По данным журнала, оба инцидента произошли в тот же день, когда Совет ЕС утвердил решение о новых ограничениях на импорт российской нефти

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. За взрывом и пожаром на нефтеперерабатывающих заводах в Румынии и Венгрии может стоять Украина. Такое мнение выразил в статье для журнала The American Conservative (TAC) обозреватель Тед Снайдер.

"Венгерские СМИ предполагают, что именно Украина атаковала две европейские страны. Среди аналитиков также существует широкий консенсус относительно того, что источником атак может являться Украина", - отметил автор материала.

Утром 20 октября произошел взрыв на румынском нефтеперерабатывающем заводе Petrotel Lukoil, который принадлежит дочерней компании "Лукойла". Вечером того же дня на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Венгрии произошел сильный пожар.

Как отмечается в статье, взрывы и пожары произошли на НПЗ в тех странах, которые продолжают закупать российскую нефть. Кроме того, НПЗ в Венгрии поставляет нефть в Словакию по нефтепроводу "Дружба". Киев же вместе с Брюсселем пытается добиться от Будапешта и Братиславы отказа от использования российской нефти и газа предприятиями двух центральноевропейских стран.

Автор материала подчеркивает, что оба инцидента произошли в тот же день, когда Совет ЕС утвердил решение о новых ограничениях на импорт российской нефти.

Также он высказывает мнение, что Украина не смогла бы нанести удары без помощи западных стран. "Полное игнорирование западными СМИ потенциально весьма серьезных атак на две европейские страны лишь подпитывает предположения о том, что Запад не хочет привлекать внимание к этим атакам или проливать свет на их виновников", - заключил автор статьи.