Reuters: США модернизируют военно-морскую базу вблизи Венесуэлы

По информации агентства, это связано с желанием Соединенных Штатов подготовить плацдарм для военных операций против республики

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. США готовят плацдарм для возможных военных операций в Венесуэле. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на изученные спутниковые снимки.

По его информации, 7 сентября начались строительные работы на заброшенной более 20 лет назад военно-морской базе США Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико. Там приступили к расчистке и замене дорожного покрытия на рулежных дорожках, ведущих к взлетно-посадочной полосе. Помимо этого, США расширяют инфраструктуру гражданских аэропортов в Пуэрто-Рико и на острове Санта-Крус, входящем в состав Американских Виргинских островов. Эти территории находятся примерно в 500 милях (около 800 км) от Венесуэлы.

Вашингтон обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Под этим предлогом США перебросили в регион Карибского моря крупные силы. Как информировала газета The Miami Herald, американская администрация решила атаковать военные объекты на территории Венесуэлы. По сведениям издания, удары могут быть нанесены в ближайшие дни. Между тем президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами отрицал предположения, что он рассматривает возможность нанесения ударов по Венесуэле или принял решение на этот счет.