В Израиле идентифицировали возвращенные из Газы останки еще трех заложников

После процедуры оповестили родственников погибших

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Национального института судебной медицины Израиля завершили опознание останков еще трех заложников, которые накануне были возвращены на территорию еврейского государства из сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"По окончании процесса опознания представители Армии обороны Израиля сообщили семьям погибших заложников полковника Асафа Хамами, капитана Омера Максима Неутры и старшего сержанта Оза Даниэля, что останки их близких были возвращены в Израиль", - говорится в заявлении.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе, согласно плану Трампа, вступил в силу 10 октября.

ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передавал еврейскому государству еще по несколько тел погибших. До сих пор радикалы из сектора Газа вернули останки 20 убитых заложников и продолжают удерживать тела еще 8 похищенных.