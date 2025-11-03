Орбан: ЕС хочет изъять активы РФ из-за отсутствия денег на поддержку Украины

Будапешт не обязан финансировать Киев, подчеркнул премьер-министр Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 3 ноября. /ТАСС/. Евросоюз исчерпал свои возможности по оказанию военной помощи Украине и хочет компенсировать нехватку средств за счет новых кредитов и конфискации российских активов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, предупредив, что его страна участвовать в подобных действиях не будет.

Он отметил, что, по подсчетам британского журнала The Economist, "Украине потребуется [около] $400 млрд в течение следующих четырех лет, чтобы продолжить войну". "Оружие, восстановление, пенсии, зарплаты… И снова ожидается, что счет оплатит Европа. Больше никто не готов взять на себя эти расходы", - написал глава правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Вот почему Брюссель так нервничает. Вот почему они хотят конфисковать замороженные российские активы, пересмотреть систему финансирования ЕС и взять новые кредиты. Мы против этого. Венгрия не обязана финансировать Украину. У нас нет для этого никаких оснований: ни политических, ни экономических, ни моральных", - подчеркнул Орбан.

По его словам, такого же мнения придерживается ряд других стран, но в отличие от них Венгрия говорит об этом открыто. "Именно поэтому Брюссель продолжает нападки на нас", - пояснил премьер, заверив, что его правительство не пойдет на уступки. "Мы не можем позволить, чтобы деньги венгров отправлялись на Украину!" - заключил Орбан.

Страны ЕС продолжают обсуждать пути дальнейшего финансирования Украины, в том числе возможность использования замороженных на Западе российских активов на сумму более €200 млрд для предоставления Киеву "репарационного кредита". Согласия по этому вопросу среди них пока нет. Франция, Италия и Бельгия выражают серьезные сомнения по поводу целесообразности такого шага. На последнем саммите ЕС в Брюсселе 23 октября решение на этот счет принято не было. Россия предупредила об ответных мерах в случае конфискации ее активов.