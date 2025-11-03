Bloomberg: Британия поставила Украине крылатые ракеты для ударов вглубь РФ

Речь идет о снарядах класса воздух - земля Storm Shadow

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Великобритании отправило Украине дополнительные крылатые ракеты класса воздух - земля Storm Shadow, чтобы позволить Киеву продолжить кампанию по нанесению ударов вглубь РФ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, поставка была осуществлена на фоне обеспокоенности Лондона отказом президента США Дональда Трампа отправлять Киеву ракеты дальнего действия Tomahawk и в стремлении обеспечить Украину боеприпасами в преддверии зимы.

Агентство отметило, что правительство Великобритании официально не публикует данные о поставках ракет Storm Shadow Украине.

Россия не единожды указывала, что удары дальнобойным оружием осуществляются не Киевом, а западными странами, чьи специалисты осуществляют наведение на цели. Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, никакие поставки даже самого современного западного оружия Украине не изменят ситуацию на поле боя.