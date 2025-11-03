NBC: США разрабатывают новую операцию по борьбе с наркокартелями в Мексике

Предположительно американские войска в основном будут наносить удары по местам базирования членов и лидеров преступных группировок в основном при помощи БПЛА

Редакция сайта ТАСС

© John Moore/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа начала детальное планирование новой операции по борьбе с наркокартелями в Мексике. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

Читайте также

Авантюра на Карибах: в чем смысл эскалации напряженности между США и Венесуэлой

По их информации, в план входит отправка американских военных и сотрудников разведки для проведения наземных операций на территории Мексики. Отмечается, что масштабы операции еще обсуждаются, окончательное решение пока не принято.

Предполагается, что американские войска в основном будут использовать беспилотники для нанесения ударов по местам базирования членов и лидеров наркокартелей. По словам двух действующих и двух экс-чиновников США, в отличие от Венесуэлы, операция в Мексике не направлена на подрыв правительства страны.

Как сообщила в августе газета The New York Times, Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей.