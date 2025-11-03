Ли Цян: Китай готов укреплять сопряжение стратегий развития с Россией

Премьер Госсовета КНР и глава правительства РФ Михаил Мишустин выступили за расширение механизмов взаимодействия и наращивание инвестиций в сотрудничество двух стран

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Пекин выступает за усиление координации стратегий экономического развития с Москвой. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Ханчжоу.

"Китай готов укреплять сопряжение стратегий развития с Россией, расширять сотрудничество во всех областях, непрерывно развивать китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху и продолжать вместе двигаться по пути модернизации", - заявил Ли Цян.

Стороны согласились, что стратегическое руководство глав двух государств является важной политической гарантией российско-китайских отношений и сотрудничества, сообщило Центральное телевидение Китая по итогам переговоров Мишустина и Ли Цяна. Они также выступили за расширение механизмов взаимодействия и наращивание инвестиций в сотрудничество РФ и КНР.