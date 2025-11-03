В Белоруссии заявили, что Литва не осознает последствия закрытия границы

В белорусском Государственном таможенном комитете сообщили, что на территории республики находится почти 5 тыс. литовских тягачей и прицепов

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Литвы не в полной мере осознают негативные последствия для собственных предприятий от закрытия границы с Белоруссией. Об этом заявили в белорусском Государственном таможенном комитете.

3 ноября вице-президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы "Линава" Олег Тарасов сообщил, что убытки грузоперевозчиков страны из-за действующего с 29 октября закрытия автодорожной границы с Белоруссией могут составить до €1 млрд.

"Со 2 ноября грузовики на литовской регистрации не могут следовать через альтернативные литовскому участки границы. На территории Беларуси находятся почти 5 тысяч единиц литовских тягачей и прицепов, которые смогут покинуть нашу страну после открытия литовцами границы. Литовские власти, видимо, не в полной мере осознают, что финансовые потери и нарушение контрактов перевозчиков негативным образом скажутся на экономическом состоянии своих же предприятий", - отметили в белорусском ведомстве.

Литва 29 октября на месяц полностью закрыла автотранспортную границу с Белоруссией из-за ситуации с массовым проникновением на территорию страны метеозондов, на которых контрабандисты переправляют в балтийскую республику сигареты. В белорусском МИД заявили, что литовская сторона закрытием границы продемонстрировала свое истинное отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей.