ЮАР пока не подтвердила встречу лидеров России и США на саммите G20

Соединенные Штаты сообщили, что президент Дональд Трамп не поедет на мероприятие

ПРЕТОРИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика в качестве председателя Группы стран двадцати (G20) не может официально подтвердить проведение встречи лидеров России и США в рамках предстоящего позднее в ноябре в Йоханнесбурге саммита "двадцатки". Об этом сообщил ТАСС официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, отвечая на вопрос о соответствующем предложении о встрече со стороны президента Финляндии Александера Стубба.

"На нынешней стадии у нас нет подтверждения подобной встречи", - сказал Магвенья.

Ранее телерадиокомпания Yle сообщила, что Стубб предложил провести встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на G20 в ЮАР. По мнению президента Финляндии, перед миром сейчас стоят столь серьезные проблемы, что многие ощущают необходимость подобной встречи.

Саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября. США ранее сообщили, что Трамп не поедет в ЮАР на саммит, а делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.