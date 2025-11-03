Эксперт Амбос назвал неубедительным решение Польши по "Северным потокам"

Профессор права Гёттингенского университета обратил внимание на "неюридическую аргументацию и почти политические мотивы" в решении судьи

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Решение польского суда, который отказал в выдаче ФРГ гражданина Украины, подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", "крайне необычно" для стран ЕС. Такое мнение высказал британской газете The Guardian профессор права германского Гёттингенского университета Кай Амбос.

Он обратил внимание на "неюридическую аргументацию и почти политические мотивы" в решении судьи. "Это всего лишь одна страница, на которой говорится о войне Украины против России. По различным причинам это неубедительно. На самом деле, это не мотивировочная часть, это просто утверждение", - сказал Амбос.

"Если вы хотите выдвинуть аргумент, что это - военная акция, вам нужно установить, что трубопровод - военная цель, а это не тот случай. Это гражданский объект, вы не можете его просто атаковать", - сказал юрист. Он заметил, что Германия имела право добиваться выдачи, так как яхта, предположительно использованная для подрывов, была арендована в ФРГ.

17 октября агентство PAP сообщило, что Окружный суд Варшавы принял решение отказать в выдаче Германии гражданина Украины Владимира Ж., подозреваемого в подрыве "Северных потоков", и отменил решение о его заключении под стражу. 7 октября польский премьер-министр Дональд Туск заявлял, что выдача украинца Германии не лежит в сфере национальных интересов Варшавы, однако решение остается за органами правосудия.

46-летнего Владимира Журавлева задержали полицейские 30 сентября в городе Прушкув недалеко от Варшавы на основании европейского ордера на арест. В ФРГ украинца подозревают в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", по законам ФРГ ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Были выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, возможно, погиб в декабре 2024 года во время боевых действий на Украине. По данным федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на яхте "Андромеда".