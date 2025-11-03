Митрополита УПЦ Арсения вернули в суд после госпитализации

Суд продолжил рассмотрение вопроса о мере пресечения священника

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Митрополит Святогорский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсений после госпитализации с гипертоническим кризом снова явился в суд, который продолжил рассмотрение вопроса о мере пресечения. Об этом сообщил Союз православных журналистов Украины в Telegram-канале.

Ранее митрополиту Арсению стало плохо во время просмотра на заседании суда видеозаписи его задержания 28 октября 2025 года. У священнослужителя сильно повысилось давление, его отвезли в больницу.

Служба безопасности Украины 28 октября повторно задержала 57-летнего священнослужителя. Это произошло вскоре после того, как он покинул СИЗО в Днепропетровске.

В первый раз митрополита задержали 24 апреля 2024 года. Ему предъявили обвинения в распространении информации о перемещении и расположении украинских войск. Святогорская лавра с апреля 2024 года заявляла, что на состояние здоровья митрополита могут негативно повлиять условия содержания в СИЗО. Днепропетровский апелляционный суд 23 октября освободил священнослужителя под залог в размере 1,5 млн гривен.

Украинские власти в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них также вводят санкции.