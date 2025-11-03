Митрополита УПЦ Арсения госпитализировали из суда

Во время процесса у священнослужителя сильно повысилось давление

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Митрополит Святогорский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсений был отправлен в больницу на скорой из-за плохого самочувствия во время заседания суда о мере пресечения в Днепропетровске. Об этом сообщил Telegram-канал "Первый Казацкий".

По его данным, в ходе заседания просматривалась видеозапись задержания иерарха 28 октября 2025 года. Во время процесса у митрополита сильно повысилось давление.

Служба безопасности Украины 28 октября повторно задержала 57-летнего священнослужителя вскоре после того, как он покинул СИЗО в Днепропетровске.

В первый раз митрополита задержали 24 апреля 2024 года. Ему предъявили обвинения в распространении информации о перемещении и расположении украинских войск. Святогорская лавра с апреля 2024 года заявляла, что на слабое здоровье митрополита могут негативно повлиять условия содержания в СИЗО. Днепропетровский апелляционный суд 23 октября освободил священнослужителя под залог в размере 1,5 млн гривен.

Украинские власти в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них также вводят санкции.