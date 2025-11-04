Попавших в трудовое рабство граждан Узбекистана вернули на родину с Украины

Их удерживали в теплице в Киевской области

Редакция сайта ТАСС

ТАШКЕНТ, 4 ноября. /ТАСС/. Узбекистан вернул на родину 19 граждан, попавших в трудовое рабство на территории Украины. Об этом сообщает информационное агентство "Дунё" при МИД республики.

По его данным, в сентября в СМИ появилась информация об узбекистанцах, которых удерживали в трудовом рабстве в одной из теплиц в Киевской области. Изначально сообщалось о 13 пострадавших. Ситуация была взята под дипломатический контроль посольством Узбекистана на территории Украины. В результате переговоров всем 19 гражданам был официально присвоен статус "потерпевший", что полностью исключило применение к ним каких-либо санкций по украинскому законодательству.

Как пишет агентство, 28 октября граждан Узбекистана при финансировании Офисов Международной организации по миграции (МОМ) на территории Украины и Молдавии доставили автотранспортом из Киева в Кишинев, где обеспечили всем необходимым. "2 ноября все 19 наших соотечественников в сопровождении уполномоченных лиц МОМ вылетели по авиамаршруту Кишинев - Стамбул - Ургенч и 3 ноября благополучно прибыли в Узбекистан", - сказано в сообщении.

Отмечено, что возвращение граждан стало очередным успешным примером системной работы дипломатии Узбекистана по защите прав и интересов соотечественников за рубежом.