На Украине расследуют дело о ликвидации военных в Днепропетровской области

Cледствие проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) начало досудебное расследование по факту ликвидации военных ВСУ в Днепропетровской области из-за халатного отношения к военной службе и несоблюдения требований безопасности во время воздушной тревоги.

"Работники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих из-за обстрела в Днепропетровской области", - говорится в Telegram-канале ГБР. Досудебное расследование осуществляется по статье о "халатном отношении к военной службе, совершенном в условиях военного положения".

В ГБР уточнили, что следствие проверяет, были ли 1 ноября соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и должным ли образом было организовано укрытие военных.

2 ноября украинская группировка войск "Восток" ВСУ сообщила, что понесла потери убитыми и ранеными в результате комбинированных ударов ВС РФ 1 ноября в Днепропетровской области. Позже 30-й корпус морской пехоты ВМС ВС Украины сообщил, что после ликвидации военных "определенные должностные лица" уже отстранены от занимаемых должностей.