20minutes: в Бельгии возник скандал из-за поставок F-35 из США

Недовольство вызвало заявление министра обороны королевства Тео Франкена о том, что воздушного пространства страны не хватит для проведения учений на истребителях

Истребитель F-35 © Thomas Lohnes/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Cкандал разгорелся в Бельгии из-за поставок американских истребителей F-35, так как они оказались слишком шумными и очень большими для королевства, сообщает портал 20minutes.

По его информации, волну критики вызвало выступление министра обороны Бельгии Тео Франкена, который заявил, что воздушного пространства страны "будет недостаточно для проведения учебных миссий". Он добавил, что не исключает варианта сотрудничества с Францией, Италией и Нидерландами с целью использования их воздушного пространства для проведения учений. Как отмечает портал, после заявления главы Минобороны страны Бельгия "с ее ограниченным воздушным пространством" стала "посмешищем в интернете".

По информации 20minutes, другой проблемой, связанной с F-35, стал исходящий от них шум, который беспокоит жителей королевства, проживающих вблизи авиабаз.

Как поясняет портал, Бельгия заказала у американской компании Lockheed Martin в общей сложности 34 самолета на сумму в €5,6 млрд. Ранее Брюссель официально уведомил НАТО о получении трех первых истребителей F-35, заказанных у США в 2018 году.