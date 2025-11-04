ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Сийярто назвал скандалом утечку данных граждан Венгрии при участии Украины

По словам министра иностранных дел, это создает чрезвычайную опасность для сотен тысяч людей и ставит под угрозу суверенитет страны
Редакция сайта ТАСС
09:37

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 4 ноября. /ТАСС/. Поступление в распоряжение Украины персональных данных 200 тыс. венгерских граждан является одним из самых больших политических скандалов в истории Венгрии. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя утечку сведений из мобильного приложения оппозиционной партии "Тиса", созданного с участием украинских программистов.

"Думаю, что произошедшее является одним из крупнейших скандалов в современной политической истории Венгрии", - сказал он в интервью журналу Mandiner. Министр пояснил, что база данных оппозиционных партийных активистов "оказалась в руках Украины" - страны, где не утихает военный конфликт.

"Это создает чрезвычайную опасность для сотен тысяч венгерских граждан и ставит под угрозу суверенитет Венгрии. Поскольку это означает, что страна, находящаяся в состоянии войны, может оказать прямое влияние на суверенитет другой страны", - подчеркнул он.

Сийярто отметил, что лидеры Евросоюза и Украины стремятся привести к власти в Венгрии партию "Тиса" и создать послушное им правительство. "Правительство, на которое всегда можно будет повлиять в интересах войны. Это реальная угроза безопасности", - заключил он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник также заявил, что утечка персональных данных 200 тыс. его сограждан может угрожать национальной безопасности. Он распорядился провести расследование обстоятельств инцидента.

В ответ лидер "Тисы" Петер Мадьяр обвинил в утечке этих сведений венгерские власти. Он утверждал, что правительство "в сговоре с иностранными спецслужбами" взломало приложение партии "Тиса" и в результате база данных партийных активистов появилась в интернете.

"Тиса" является основным соперником правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", возглавляемой Орбаном, на предстоящих в апреле 2026 года парламентских выборах. 

УкраинаВенгрияСийярто, Петер