В МИД Нигерии ответили на слова Трампа о преследованиях христиан

Глава нигерийского внешнеполитического ведомства Юсуф Туггар заявил, что его государство привержено свободе вероисповедания

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Нигерии привержены конституции, в которой закреплена свобода вероисповедания, поэтому преследование по религиозному признаку в стране невозможно. Об этом заявил глава нигерийского МИД Юсуф Туггар на пресс-конференции в Берлине.

"В ней (в конституции - прим. ТАСС) закреплена свобода вероисповедания, существуют также региональные законы, касающиеся свободы вероисповедания", - сказал он, комментируя обвинения со стороны президента США Дональда Трампа в преследовании христиан в Нигерии.

"Здесь все ответы", - подчеркнул Туггар, демонстрируя конституцию. "Это руководит нашими действиями. Это показывает, что это - преследование по религиозному признаку - невозможно", - добавил он.

1 ноября Трамп заявил, что поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против "исламских террористов" в Нигерии в целях защиты христиан. Ранее он выступил с утверждением, что христиане в Нигерии подвергаются экзистенциальной угрозе, и пообещал их защищать.

В тот же день президент Нигерии Бола Тинубу отверг обвинения Трампа, заявив, что характеристика африканской республики как страны религиозной нетерпимости не отвечает реалиям и что такие оценки не принимают во внимание усилия его правительства по защите свобод вероисповедания и совести для всех нигерийцев. По словам Тинубу, Нигерия поддерживает открытый и активный диалог с лидерами христиан и мусульман и продолжает отвечать на вызовы в сфере безопасности, которые угрожают жителям, вне зависимости от их религиозной принадлежности и места проживания.