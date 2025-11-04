Глава Генштаба ВС Нигерии отверг обвинения Трампа в преследовании христиан

Олуфеми Олуйеде заявил, что в африканской стране постоянно борются с искоренением терроризма и стараются повысить безопасность

Редакция сайта ТАСС

ХАРАРЕ, 4 ноября. /ТАСС/. Начальник Генштаба Сил обороны Нигерии генерал Олуфеми Олуйеде отверг выдвинутые президентом США Дональдом Трампом обвинения в адрес республики в преследовании христиан.

"В Нигерии нет преследования христиан, - цитирует генерала газета Punch. - Мы сталкиваемся с проблемами в сфере безопасности, прежде всего с терроризмом, причем довольно давно".

По словам Олуйеде, ВС Нигерии неустанно прилагают усилия к тому, чтобы искоренить терроризм и улучшить обстановку с безопасностью. "Только на прошлой неделе президент и главнокомандующий ВС Нигерии [Бола Тинубу] произвел перестановки в органах безопасности, назначив новых руководителей, доказавших свою честность, умение проводить асимметричные боевые операции. Мы намерены действовать активнее и решительнее, чтобы покончить с террором в Нигерии", - сказал он.

Генерал отметил, что Нигерия готова принять помощь в этой борьбе от стран, которые сталкиваются с такими же вызовами.

1 ноября Трамп заявил, что поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против "исламских террористов" в Нигерии в целях защиты христиан. Ранее он выступил с утверждением, что христиане в Нигерии подвергаются экзистенциальной угрозе, и пообещал их защищать.

В тот же день Тинубу отверг обвинения Трампа, заявив, что характеристика африканской республики как страны религиозной нетерпимости не отвечает реалиям и что такие оценки не принимают во внимание усилия его правительства по защите свобод вероисповедания и совести для всех нигерийцев. По словам Тинубу, Нигерия поддерживает открытый и активный диалог с лидерами христиан и мусульман и продолжает отвечать на вызовы в сфере безопасности, которые угрожают жителям, вне зависимости от их религиозной принадлежности и места проживания.