На Украину из ФРГ экстрадировали обвиняемого в коррупции в "Энергоатоме"

Глава частной строительной компании находился в розыске с ноября 2023 года до задержания в апреле 2025 года

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что из Германии на Украину экстрадирован один из четырех обвиняемых по делу о коррупции на сумму порядка $3,5 млн при строительстве Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения.

"На Украину экстрадировали одного из участников организованной группы, которая завладела почти 100 млн гривен ($3,5 млн) АО "НАЭК "Энергоатом". Эти деньги предназначались для строительства Централизованного хранилища ядерного топлива в Чернобыльской зоне", - говорится в Telegram-канале НАБУ.

Как отметили в бюро, экстардированным является глава частной строительной компании. В ноябре 2023 года он был объявлен в розыск, в апреле 2025 года его задержали при содействии немецких правоохранительных органов.

16 января 2024 года НАБУ завершило расследование этого резонансного дела. По данным следствия, компания "Атомпроектинжиниринг", входящая в структуру "Энергоатома", в 2020 году в обход открытых торгов заключила с частной фирмой договор на завершение строительства хранилища по завышенной втрое цене. В результате госпредприятие переплатило около 100 млн гривен. Обвиняемыми по этому делу проходят фигурант, бывший гендиректором, начальник сметно-договорного отдела обособленного подразделения "Энергоатома", а также руководитель частной компании и глава ее юридического отдела. Их фамилии не указываются. Дело возбуждено по статье о присвоении и растрате имущества организованной группой в особо крупных размерах.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что один из подозреваемых - руководитель "Атомпроектинжиниринга" Николай Божко, который был отстранен от должности. Частной компанией, с которой было подписано соглашение, является "БК КБР". По данным депутата, компания ранее никогда не занималась строительством атомных объектов.

Сооружение Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения началось в 2017 году. До 2021 года Украина вывозила отработавшее топливо своих АЭС в Россию. В апреле 2022 года "Энергоатом" получил разрешение на ввод хранилища в эксплуатацию.