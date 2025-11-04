В Молдавии просят МИД России помочь восстановить памятники солдатам Победы

В республике не существует государственной программы по уходу за воинскими захоронениями, добавил глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович

Редакция сайта ТАСС

Глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович © Сергей Булкин/ ТАСС

КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович обратился в МИД России с просьбой помочь в восстановлении памятников героям Великой Отечественной войны на территории республики.

"Обратился к Министерству иностранных дел Российской Федерации с просьбой продолжить программу финансирования ремонта и восстановления памятников героям Великой Отечественной войны на территории Республики Молдова. В Республике Молдова не существует государственной программы по уходу за воинскими памятниками и захоронениями", - написал Петрович в своем Telegram-канале. Он отметил, что большая часть памятников находится в ведении местных властей, многие из них ухаживают за памятниками, однако этого недостаточно.

"Со многими представителями местного самоуправления нам удается найти общий язык, и, несмотря на сложную обстановку, убедить их принять участие в восстановлении памятников советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Но решить такие вопросы без дополнительного спонсорства зачастую бывает просто невозможно", - пояснил Петрович.

После прихода к власти в Молдавии президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности в стране начат пересмотр истории, были сделаны попытки отменить празднование Дня Победы и Дня освобождения республики от фашистской оккупации. Парламентское большинство от правящей партии приняло законы о запрете на использование символики времен Великой Отечественной войны, в республике начата установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне Гитлера. Их открытие проводится с участием официальных лиц и представителей посольства Румынии, что вызывает критику общественников, которые напоминают о преступлениях нацистов и их союзников против мирного населения.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 22 получили звание Героя Советского Союза. Война затронула в Молдавии почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно 9 мая на мемориалы воинской славы приходят сотни тысяч граждан, а многотысячный марш Бессмертного полка традиционно возглавляют бывшие президенты Игорь Додон, Владимир Воронин и другие известные политики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что власти Молдавии, начав переписывать историю, без сомнения пойдут на снос памятников борцам с фашизмом и нацизмом, а также с развернут борьбу с христианскими святынями. По ее словам, Кишинев идет в этом по стопам режима Владимира Зеленского, "который пытается искоренить все русское не только внутри страны, но и за ее пределами".