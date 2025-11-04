В Грузии намерены продолжать путь в ЕС, несмотря на отношение Брюсселя

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили прокомментировал ежегодный доклад Еврокомиссии о расширении

ТБИЛИСИ, 4 ноября. /ТАСС/. Евросоюз докладом Еврокомиссии о расширении сообщества пытается подчинить Грузию своему политическому диктату. Однако республика продолжит путь в ЕС. Об этом, комментируя документ, в котором Грузия упомянута в негативном ключе, заявил на брифинге председатель парламента страны Шалва Папуашвили.

Ранее Еврокомиссия опубликовала ежегодный доклад о расширении. В нем говорится, что процесс приема Грузии в ЕС фактически остановлен из-за "регресса".

"Вместо того чтобы содействовать демократии, экономической свободе, социальной ответственности, миру и сотрудничеству, мы видим попытки Брюсселя подчинить правительство Грузии идеологическому и политическому диктату. Это диктат не только идеологический, но и политически мотивированный [Европейской] комиссией и отдельными фракциями Европарламента", - сказал Папуашвили.

Глава грузинского парламента добавил, что несмотря на сегодняшнее отношение Брюсселя к Тбилиси, Грузия продолжит путь в ЕС. "Шантаж Грузии и давление на Грузию не пройдут. Мы не собираемся опускать рукава. Грузия продолжит готовиться к членству в Евросоюзе, но не в таком союзе, который брюссельская бюрократия делает бессодержательным, а в таком Европейском союзе, целью которого является возвращение к европейским ценностям", - сказал он.

В мае 2024 года парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", и отношения страны с ЕС и США стали ухудшаться. ЕС неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" неизменно настаивали на том, что цель закона состоит в обеспечении прозрачности финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию.

26 октября 2024 года на парламентских выборах "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов. 28 ноября 2024 года правящая партия приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.