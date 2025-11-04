Племянник Карапетяна дал интервью Такеру Карлсону

Нарек Карапетян сообщал, что находится в Нью-Йорке

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Движение арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна "Мер дзевов" ("По-нашему") анонсировало интервью его племянника Нарека Карапетяна американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Интервью с Нареком Карапетяном", - говорилось на видеозаписи с заставкой программы Карлсона, размещенной в Facebook (запрещен в России) движения.

Ранее координатор "Мер дзевов" Нарек Карапетян и сын Самвела Карапетяна Саргис сообщили, что находятся в Нью-Йорке. Они носили шапки, на которых было написано Make Armenia great again.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали президента и основателя группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Он был арестован на два месяца, впоследствии суд продлил срок ареста. В отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны, периодически проводятся проверки и обыски в других компаниях, принадлежащих бизнесмену.

Спустя некоторое время после задержания Карапетян заявил о намерении создать собственную политическую силу, которая займется решением возникших в стране проблем. Племянник бизнесмена ранее заявлял, что "Мер дзевов" может начать свой политический путь в январе 2026 года.