Белый дом подтвердил встречу Трампа и аш-Шараа

Она пройдет 10 ноября, сообщила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Белый дом подтвердил предстоящую 10 ноября встречу американского лидера Дональда Трампа с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. С таким заявлением выступила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Я могу подтвердить, что эта встреча состоится в понедельник здесь, в Белом доме", - заявила Ливитт, отвечая на соответствующий вопрос. Согласно изложенной ей версии, предстоящая встреча является элементом дипломатических усилий Трампа, направленных на "достижение мира".

1 ноября портал Axios сообщил со ссылкой на посла США в Турции и спецпредставителя по Сирии Тома Баррака, что Трамп 10 ноября примет аш-Шараа в Белом доме. Как следовало из публикации, аш-Шараа во время посещения Вашингтона, как ожидается, подпишет документы о вступлении Сирии в международную коалицию во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

14 мая Трамп провел переговоры с аш-Шараа в Эр-Рияде. Глава Белого дома объявил, что Вашингтон приступит к снятию санкций, которые десятилетиями вводились против Дамаска. 1 июля он подписал указ об отмене режима односторонних рестрикций в отношении Сирии.

15 октября аш-Шараа совершил рабочий визит в Россию, в ходе которого состоялась его первая встреча с главой российского государства Владимиром Путиным, продлившаяся 2,5 часа. На переговорах политик проинформировал о желании Дамаска "перезапустить" отношения с Москвой.