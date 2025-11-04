Гросси: испытания ядерного оружия ослабляют международную безопасность

Глава МАГАТЭ также усомнился в правдивости заявлений президента США Дональда Трампа относительно того, что РФ и КНР якобы проводят "секретные" ядерные испытания

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси © AP Photo/ Vahid Salemi

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа провести испытания ядерных вооружений ослабляет систему международной безопасности и мира, а также демонстрирует растущую напряженность. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в эфире телеканала LCI.

"Я думаю, это ослабление системы мира, возможно, и системы нераспространения. Это проявление существующего глубокого кризиса", - сказал Гросси. По его словам, испытания одних в ответ на испытания других - это "игра мускулами" и желание показать свои возможности.

Глава МАГАТЭ также усомнился в правдивости заявлений Трампа относительно того, что Россия и Китай якобы проводят "секретные" ядерные испытания. "Я не знаю, правда это или нет, но что касается традиционных испытаний, у нас есть международная система мониторинга, созданная в соответствии с Договором о запрещении ядерных испытаний и контролируемая близкой к моей итальянской организацией, которая занимается запрещением ядерных испытаний и может немедленно фиксировать подобные явления. В любом случае, испытание за испытанием, ракета за ракетой, это не хорошая новость", - заявил Гросси.

Он отметил, что в заявлениях американской стороны присутствует неопределенность относительно типа предполагаемых испытаний - будет ли идти речь о ядерных взрывах или же лишь о запуске носителей. В этом контексте он призвал защищать режим нераспространения ядерного оружия, а также "вернуть ООН роль в поддержании мира и международной безопасности".

Испытания в США

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп приказал Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия, сославшись на то, что Россия и Китай якобы продолжают испытания своих арсеналов. Позже министр энергетики Крис Райт уточнил, что речь не идет о реальных детонациях, а о проверке компонентов, необходимых для инициирования атомного взрыва.

4 ноября база Ванденберг (штат Калифорния) Космических сил США опубликовала заявление, в котором сообщила о проведении 5 ноября планового испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боезаряда. Как писала ранее газета Newsweek, военные США регулярно, несколько раз в год, проводят испытания своего парка МБР для обеспечения его безопасности, надежности и эффективности в качестве стратегического сдерживающего фактора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Кремль ждет от США разъяснений слов Трампа о ядерных испытаниях. Он подчеркнул, что ни Россия, ни Китай не возобновляли ядерных испытаний и настаивают на том, чтобы все страны оставались привержены своим обязательствам по всеобъемлющей конвенции о запрещении ядерных испытаний.