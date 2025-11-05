Трамп обвинил шатдаун в неудачах республиканцев на выборах в части штатов

Президент США сослался на опросы, но не уточнил, о каких именно идет речь

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп полагает, что частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) стала одной из основных причин неудач правящей Республиканской партии на выборах в ряде американских штатов во вторник. Об этом он заявил в Truth Social.

Как отметил американский лидер, согласно результатам социологических опросов, "две главные причины поражения республиканцев сегодня [во вторник] вечером - это то, что Трамп не баллотировался, и шатдаун". Трамп не уточнил, какие именно опросы, по его мнению, об этом свидетельствуют.

Кандидаты от оппозиционной Демократической партии ранее одержали победы или уверенно лидируют, в частности, на выборах губернаторов штатов Вирджиния и Нью-Джерси, а также мэра города Нью-Йорк.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Текущая приостановка работы правительства США уже стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 годах. во время первого президентского срока Трампа (2017-2021 годы). Начавшийся в полночь 22 декабря 2018 года шатдаун удалось преодолеть на 35-й день - 25 января 2019 года.

Как отмечалось в октябрьском докладе Бюджетного управления американского Конгресса, из-за шатдауна около 650 тыс. федеральных служащих были отправлены в отпуска. Еще 600 тыс. госслужащих, отвечающих за обеспечение национальной безопасности, внешнеполитическую деятельность, а также "защиту жизни и собственности", вынуждены работать, не получая зарплату. Потери для американской экономики из-за шатдауна оцениваются в миллиарды долларов.